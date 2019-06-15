Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken yağışların, Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Sarayköy çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek bölgede kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA