Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesinin ardından, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler sabah saatlerinde demir alarak Tekirdağ limanlarından ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.



Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yarın sağanak bekleniyor.