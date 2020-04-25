Marmara'da poyraz etkisini kaybetti
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
25.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:06
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, bulundukları yerden ayrıldı.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Kaynak: AA