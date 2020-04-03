Marmara'da poyraz etkisini kaybetti
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
03.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:56
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, deniz ulaşımının normale dönmesi üzerine bulundukları yerden ayrıldı.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA