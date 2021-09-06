Marmara için poyraz uyarısı

Marmara'da için poyraz uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizinde poyraz etkisini göstermeye başladı.

Marmara'da için poyraz uyarısı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizinde poyraz etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor" diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizinde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Marmara'nın kıyılarında poyraz etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ