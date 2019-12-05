Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı
Haberler » Güncel » Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı - Haber

Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

05.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:42
Marmara'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

'nde sabahtan bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, 'da Süleymanpaşa sahiline demirledi.


Bu arada, balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşımını kullanacaklar ile balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler