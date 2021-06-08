Marmara'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı

Marmara'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, müsilajla (deniz salyası) ilgili olarak perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceklerini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, müsilajla (deniz salyası) ilgili olarak perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceklerini söyledi.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında Caddebostan Sahili'nde başlatılan deniz temizliği seferberlik programında konuşan Yerlikaya, uzun süredir bu sorunla uğraştıklarını belirtti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.

Valilik Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını bildiren Yerlikaya, "Perşembe günü 14.00'te Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ, İSTAÇ, Marmara Denizi'nde kıyısı olan ilçe belediye başkanlarımız, Tarım, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, STK'lar ve üniversitelerle bir araya geleceğiz. 22 maddelik eylem planının İstanbul ayağı ile ilgili, İstanbul'da müsilaj sorununun çözümü ile ilgili çalışma takvimimizi madde madde belirleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede 3 ay içerisinde bakanlığımızın açıklayacağı stratejik planla uyumlu eylem planının takvimi belirlenecek. Perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceğiz." şeklinde konuştu.

Müsilajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Pendik'te devletin kararlılığını ortaya koyarak talimat verdiğini dile getiren Yerlikaya, sorunu çözmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini kaydetti.

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan tüm şehirlerde yerel yönetimlerin yol haritasını çıkaracaklarını anlatan Yerlikaya, "Hemşehrilerimize söz vereceğiz. 7 vilayette verilen sözlerin takibi yapılacak ve şeffaf bir şekilde medya aracılığıyla bütün hemşehrilerimizle paylaşılacak." diye konuştu.

Kısa vadede, bugün temizlik seferberliği başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Şu an için 20 tekne devamlı surette bu sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Kalıcı olan ileri biyolojik arıtmadır. İstanbul'da 4 milyon metreküplük arıtılan suyun 1,9 milyon küpünü Marmara'ya kalanı Karadeniz'e veriyoruz. Bunlarla ilgili yerel yönetimlerimiz gayret gösterecek. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak adına samimi olarak çalışacağız. Bir sözüm de yaşayan bizlere. 16,5 milyon hemşehrilerimize. Nasıl görmek istiyorsak denizimizi, yeşilimizi, toprağımızı lütfen o şekilde davranalım."

"Herkes 'Marmara hepimizin' dedi"

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şu ana kadarki süreci son derece başarılı şekilde, katılımcı bir akıl ve siyaset üstü bir mekanizmayla yürüttüklerini söyledi.

Sürecin yürütülmesinde ilgili tüm tarafların olduğuna değinen Büyükakın, ortak akılla yürüttükleri çalışmalarda ortak sahiplenme gerektiğinin altını çizdi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü çalışmada tarafların gereksiz tartışmaların içine girmemeyi tercih ettiğini anlatan Büyükakın, "Herkes 'Marmara hepimizin' dedi, diğerine kabahat bulmak, 'Sen şunu yapmadın, sen bunu yapmadın.' demeyi seçmek yerine, diğer yolu seçti, aklın yolunu seçti, bilim adamlarının söylediği yolu seçti. Çünkü şunu biliyoruz, Marmara Denizi'ne bizim vermemiz gereken, insan kaynaklı atıkların ortamdan uzaklaştırılması." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bilim insanlarının ortama verilen azot, fosfor ve diğer kirleticiler yüzde 40 azaltıldığında beş yıl içinde Marmara Denizi'nin eski haline döneceğini söylediklerini aktardı.

İlgili tüm taraflara teşekkür eden Büyükakın, "Bu çalışmalarda bize liderlik eden değerli Bakanımıza, en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürleri bir borç biliyorum. Önümüzdeki süreçte birlikte hareket ederek ortak akılla bu meselenin üstesinden geleceğimizi, buna ilişkin bilgimizin, becerimizin, kapasitemizin olduğunu, ümitsizliğin yanlış olduğunu ve kısa sürede Marmara'nın eski günlerine kavuşacağına inandığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

"Günlük 4 milyon metreküpe yakın atığı yönetiyor bu kent"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Marmara Denizi'nin yaşadığı müsilaj tehdidini bertaraf etmek için çok güzel bir girişim başlatıldığını belirterek, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordine ettiği sürecin doğru tanımlandığını söyledi.

Marmara Denizi'nin yaşadığı tehdidin yılların birikimi olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Asıl olan atık sürecini başlatmaktır. Atık süreci ile ilgili geçmişten bugüne iyi işler yapılmıştır, ilaveleri yapılmaktadır. İlaveleri tasarlanmaktadır. Günlük 4 milyon metreküpe yakın atığı yönetiyor bu kent. Bu hacmin, İstanbul'da şu an yönetilme biçimi yüzde 50'yi aşan biçimde ileri biyolojik arıtma, ama diğer kısmı ise ön arıtma biçimde derin deşarj yöntemiyle yapılmakta. Bugün dönüşümü ile ilgili 1,5 milyon metreküplük bir alan şu anda kapasite çalışma içerisinde. İlave ihtiyaçlarımız var. Onlarla ilgili hem proje hem de yer tahsisi konusunda kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız yürüyor."

İmamoğlu, İstanbullular adına stratejik plan üzerinden ortaya çıkan ödevlerini en iyi şekilde yapacaklarını belirterek, bunu gelecek nesiller adına yerine getirmek zorunda olduklarını aktardı.

Marmara'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı
Marmara'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı
Marmara'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı
Marmara'da 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi
Marmara Denizi'ni etkisi altına deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Tek hücreli canlı tespit edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Atilla Taş Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 17:48:49. #1.13#

title