Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti
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Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Güncel

Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi.

Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu.

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Bostancı'da kıyıya vuran lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı. Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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