Marmara'da lodos etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi. Gemiler yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Lodos balıkçıları da etkiledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor.
Meteoroloji yetkilileri, etkisini çarşambaya kadar sürdürmesi beklenen lodosun hafta ortasında kara yele döneceğini kaydetti.