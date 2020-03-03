Marmara'da lodos etkisini kaybetti
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Marmara'da lodos etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

03.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48
Marmara'da lodos etkisini kaybetti

'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 4 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açılacak.

Sıcaklığın 11 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA


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: Marmara'da lodos etkisini kaybetti
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