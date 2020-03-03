Marmara'da lodos etkisini kaybetti

03.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:50

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 4 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açılacak.

Sıcaklığın 11 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA