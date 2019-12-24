Marmara'da lodos etkisini kaybetti
Haberler » Güncel » Marmara'da lodos etkisini kaybetti - Haber

Marmara'da lodos etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:46
Marmara'da lodos etkisini kaybetti

'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.


Bölgede, 3 gündür hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.


Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle 3 gündür balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açıldı.

Sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler