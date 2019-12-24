Marmara'da lodos etkisini kaybetti

24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:46

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.



Bölgede, 3 gündür hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.



Şilep ve tankerler demir alarak Tekirdağ Limanı'ndan ayrılırken, lodos nedeniyle 3 gündür balığa çıkamayan tekneler de bugün denize açıldı.

Sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA