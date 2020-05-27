Marmara'da lodos etkili oluyor
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Marmara'da lodos etkili oluyor

Marmara'da lodos etkili oluyor Marmara Denizi'nde etkili lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

27.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:52

Marmara'da lodos etkili oluyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı bazı şilep ve tankerler, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demirlendi.

Marmara'da lodos etkili oluyor

Kaynak: İHA

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