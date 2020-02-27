Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Marmara Denizinde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

27.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:07
Marmara'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Denizinde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizinde etkili olan lodos deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.


Denizdeki lodosun etkisi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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