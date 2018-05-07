Meteoroloji, 5 Günlük Yağış Sonrası İstanbul için Sel Uyarısı Yaptı!

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 5 gün boyunca Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bu sağanak yağışlardan sonra İstanbul için sel uyarısı yaptı.

SAĞANAK YAĞIŞ MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK

Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

RÜZGAR HAFİF, SICAKLIKLAR İSE MEVSİM NORMALİNDE

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ANİ SEL, YILDIRIM GİBİ OLUMSUZLUKLAR OLABİLİR

Yağışlar nedeniyle ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.