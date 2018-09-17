Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Türkiye'de yarın rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Artvin çevreleriyle Samsun'un iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.