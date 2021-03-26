Marmara'da korona denetimleri sıklaştırıldı
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Marmara'da korona denetimleri sıklaştırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmara'da korona denetimleri sıklaştırıldı

Marmara Adası'nda merkez ilçe ve bağlı kırsal mahallelerde Dinamik Denetim modeline göre korona denetimi yapılıyor.

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Marmara Adası'nda merkez ilçe ve bağlı kırsal mahallelerde Dinamik Denetim modeline göre korona denetimi yapılıyor.

Marmara İlçe Kaymakamı Göksel Yüksel başkanlığında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Dinamik denetim modeline göre vatandaşların yoğun olarak gittiği işletmelerde Kovid 19 tedbirleri ile hijyen esasları kontrol edildi.

Marmara Adası genelinde başlatılan Dinamik Denetim Modeli hakkında bilgi veren Kaymakam Yüksel, "Kontrollü normalleşme olarak adlandırdığımız bu dönemde İçişleri Bakanlığı ve Sayın Valimizin talimatlarıyla tüm denetim ekiplerimizle sahada korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu dinamik denetim sürecinde, görevlendirilen denetim ekiplerince ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde salgınla mücadelede uyum tedbirleri yönünden kontrollerimiz tüm hızıyla devam etmektedir ve edecektir. En kısa zamanda ilçemizde ve ülkemizde bu salgını yok edebilmek için tüm özverimizle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin konu hakkında azami önemi göstermeleri hepimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım, tedbiri elden bırakmayalım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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