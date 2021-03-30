Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
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Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi

Marmara Denizinde 2 aydır etkili olan deniz salyası nedeniyle av yasağına bir ay kala balıkçılar erken paydos etti.

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Marmara Denizinde 2 aydır etkili olan deniz salyası nedeniyle av yasağına bir ay kala balıkçılar erken paydos etti. Kaykay nedeniyle yüzeye çıkan kirlilik denizi yer yer turuncuya boyadı.

Marmara Denizinde 2 aydır etkili olan ve balıkçılar arasında 'Kaykay' diye adlandırılan deniz salyası Tekirdağlı balıkçıları erken paydos ettirdi. Marmara balıkçılarının baş belası olan kaykay nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar rotalarını Karadeniz ve Ege'ye çevirerek bir süre oralarda balık avlamıştı. Tekirdağ'a erken dönen balıkçılar, Marmara'dan etkili olan salya nedeniyle av yasağına bir ay kala erken paydos ederek, tamirat ve tadilat işlemlerine başladılar.

Denizi turuncuya boyadı

Ayrıca deneme amaçlı Marmara Denizinin Şarköy yakınlarına balık avlamaya çalışan balıkçıların ağları salya ile dolup taştı. Ağlarla yüzeye çıkan salyalar nedeniyle deniz yer yer turuncu tonlara büründü. Kaykay nedeniyle erken paydos eden onlarca balıkçı teknesi Tekirdağ Balıkçı Barınağına rıhtıma bağladı. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağında rıhtımı bağlayan tekneler drone ile havadan görüntülendi.

"Yasak gelmeden kontağı erken kapattık"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gazetecilere açıklamada bulunan balıkçı İdris Şeremet, "Bu sene ilk başlarda iyi gidiyorduk. Maalesef kışa doğru girerken, o kaykay dediğimiz çamur başladı. Kaykay nedeniyle hemen hemen büyük teknelerin çoğu Karadeniz'e gitti. Zaman daralıyor. Paydosa da yaklaşıyoruz. Orada balık da incelmeye başladığı için, ince balık da tutmak yasak zaten. Marmara'ya geldik. Marmara'da balık var. Ama kaykaydan dolayı balıkları tutamıyoruz. Yasak gelmeden kontağı erken kapattık" dedi.

Tadilat işlerine başladılar

Şeremet açıklamasının devamında gemilerini rıhtıma bağladıklarını ifade ederek, "Ekiple son hazırlıkları yapıyoruz. Ağır olan işleri toparlayıp, ekip arkadaşlarımız da çoluk çocuklarının içerisine gidecekler. Tıpkı bir derbi gibi artık bir sonraki maça bakacağız. Önümüzdeki 1 Eylül için hazırlıklar yapacağız. Geminin bakımıdır, bu gördüğünüz ağlardır. Makinelerdir, tamiratlardır eksikliklerimizi tamamlayıp, Yine bu ekip 1 Eylül'de tekrar 'Vira bismillah' deyip denize açılacağız. 1 ay önceden sezonu kapatmış oluyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi
Marmara'da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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