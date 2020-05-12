Marmara'da hava sıcaklığının artması bekleniyor Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA