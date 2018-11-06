Marmara'da Hava Durumu

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli'nin kıyı ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede, Kırklareli'nin kıyı ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif sağanak öngörülüyor.

Yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.