Marmara'da Hava Durumu

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı bölgede Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.

Rüzgar nedeniyle bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.