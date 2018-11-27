Marmara'da Hamsi Bereketi

Marmara'daki hamsi bereketi balık fiyatlarını düşürdü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hamsi fiyatları 5 TL'ye kadar düşünce vatandaşlar da tezgahlara akın etti.

Bandırma Balık Hali'nde Karadeniz ve Marmara Hamsi'sinin bolluğu etiketlere yansıdı. Hamsi kilosu 5 TL'den satılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta kilosu 15 TL'ye kadar yükselen hamsinin havaların soğuması ve yağışların ardından hem bollaştığını hem de ucuzladığını belirten balıkçılar vatandaşların bol bol balık tüketmesini tavsiye etti. Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen İHA'ya yaptığı açıklamada, "Havaların sakinlemesi ve serinlemesi ile birlikte fırtınanın geçmesi ile birlikte hamsi yağlandı. Karadeniz'den gelen hamsi 5 TL'ye düştü. Bandırma'da hamsiyi 5 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımızın Karadeniz'e gitmesine gerek yok" dedi.

"BALIKESİR'DE BALIK YİYEMEYEN BANDIRMA'YA GELSİN"

Hamsinin yanı sıra diğer balık fiyatları ile ilgili de bilgi veren Tecimen, "Çinekop balığının kilosu 25 TL'den satışa sunuldu. İstavritin kilosu 10 TL'den satılıyor. Barbun balığı 25 TL'den alıcı buluyor. Normalde barbun balığının kilosunu 50-60 TL'den satardık. Kasım ayı palamudun hem en son ayı hem de en lezzetli olduğu aydır. Palamudun kilosunu 25 TL'den satıyoruz. Mevsim olarak bugünlerde uskumru tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 15 TL'den satılmakta. Balıkesir'de balık yiyemeyen Bandırma'ya gelsin. Balıkesir'de pahalı satılıyormuş. Herkesi Bandırma'ya ucuz balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

(İHA)