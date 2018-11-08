Marmara'da "Hamsi" Ağlara Takılmaya Başladı

Tekirdağ'da balıkçılar palamuttan sonra, ağlarına takılmaya başlayan hamsiyle sevinmeye başladı.

Son yılların en bol palamut sezonunu geçiren balıkçılar, su sıcaklığının düşmesi nedeniyle az miktarda palamutla limana dönüyor. Denize açılan balıkçıların ağlarına takılan hamsi ise balıkçıları sevindiriyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bu yıl bol miktarda palamut avcılığı yaptığını söyledi.

Pehlivanoğlu, son günlerde az miktarda da olsa hamsinin ağlara takılmaya başladığını ifade ederek, "Geçen yıla göre bu yıl sezon daha hareketli başladı. Bu yıl palamutla sezonu açtık. Bir süre sonra Marmara'da palamutta azalma oldu. Palamuttan istediği kadar faydalanamadı arkadaşlar ve bazı tekneler Karadeniz'e gitti. İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasında sıkıntılarımız oldu. Buradan da 4-5 tekne Karadeniz'de avcılık yaptı. Allah bereket versin orada bir ekmek aldık. İnşallah bundan sonra Marmara'da da güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." dedi.

Hamsinin yaklaşık 2 yıldır az miktarda avlandığını belirten Pehlivanoğlu, "Özellikle Marmara'da hamsi azdı. Lambaların fazla olmasından dolayı hayvanlar başka tarafa kaçtı. İnşallah bundan sonra büyük balıkçı arkadaşlarımız dikkat eder de bundan sonra sıkıtı olmaz. Son bir haftadır hamside bir hareketlilik var. Yağmurların başlamasıyla hamsi tezgahlara bol bol düşecek." diye konuştu.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol ise hamsinin ağlara takılmaya başladığını aktardı.

Erol, geçen yıla göre balıkçılar için çok verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlar bu yıl palamuda doydu. Artık tezgahlarda farklı mevsim balıkları da yer almaya başladı." diye konuştu.