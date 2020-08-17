MARMARA'DA GÜNLERCE MAHSUR KALAN BALIKÇIYI KURTARAN KAPTAN O ANLARI ANLATTI
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MARMARA'DA GÜNLERCE MAHSUR KALAN BALIKÇIYI KURTARAN KAPTAN O ANLARI ANLATTI

TUZLA'dan balık tutmak için çıkan 55 yaşındaki Hasan B. akıntıya kapılarak denizin ortasında sürüklendi.

MARMARA'DA GÜNLERCE MAHSUR KALAN BALIKÇIYI KURTARAN KAPTAN O ANLARI ANLATTI
17.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:57
TUZLA'dan balık tutmak için çıkan 55 yaşındaki Hasan B. akıntıya kapılarak denizin ortasında sürüklendi. 3 gece 4 gün deniz ortasında mahsur kalan balıkçı, İDO kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. O anları anlatan kaptan, "Uzakta bir parıltı tespit ettik. Yaklaştıkça beyaz renkte bir sandal olduğunu anladık. Dürbünle dikkatlice bakıp içerisindeki kazazedeyi görerek yardım talebinde bulunduğunu anladık. El işareti yapıyordu" dedi.

Edinilen bilgiye göre Hasan B.  balık tutmak amacıyla motorsuz teknesiyle denize açıldıktan sonra, rüzgarın ve akıntı nedeniyle Marmara Denizi'nin ortasında sürüklendi. 3 gece 4 gün denize mahsur kalan 55 yaşındaki balıkçı, telefon kullanmadığı için de yardım isteyemedi. Hasan B.'yi, Bandırma'dan Yenikapı'ya sefer yapan İDO feribotunun kaptanı Hasan Algam fark etti. Algam ve ekibi el işaretiyle yardım isteyen Hasan B'nin teknesine yaklaştı. 3 gece 4 gün mahsur kalan balıkçı, kaptan Algam'ın dikkati sayesinde kurtarıldı.

"UZAKTA BİR PARILTI TESPİT ETTİK"

O anları anlatan İDO Kaptanı Hasan Algam, "14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini icra ediyorduk. Saat 12.00'de Bandırma'dan kalktık. İmralı Adası açıklarında 5 mil kuzeyinde uzakta bir parıltı tespit ettik. Yaklaştıkça beyaz renkte bir sandal olduğunu anladık. O bölgede pek rastlanır bir durum olmadığı için sıra dışı bir şey olduğunu anlayıp dürbünle dikkatlice bakıp içerisindeki kazazedeyi görerek yardım talebinde bulunduğunu anladık. El işareti yapıyordu. Daha sonra yol kestik. Ona yaklaşarak kurtarma operasyonuna başladık. Kendisinin bulunduğu teknede motor yoktu. Kürekli bir sandaldı. Oldukça harap ve bitap durumdaydı. Susuz kalmıştı. Merdiven uzatarak ekip arkadaşlarımla kurtardık. Kendisi iyi durumdaydı ama 3 gece 4 günün vermiş olduğu bir yorgunluk üzerindeydi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Biz de çok mutlu olduk tabii. Hayatının kurtulmasına vesile olmak mutluluk verici. Geçen sene de bir kurtarma operasyonuna vesile olmuştum. Onda da Gemlik Körfezi'nde şişme botla açılan iki kişi vardı. Rüzgara ve akıntıya karşı koyamayıp sürüklenmişlerdi. Onları da kurtarmaya vesile olduk" dedi.

ÇİĞ BALIK YİYEREK HAYATTA KALDI

Mahsur kalan balıkçının tuttuğu balıkları yiyerek hayatta kaldığını söyleyen Algam, "Daha önce Bandırma-İstanbul güzerhagında kullandığım rotalar kuzeyli rotalardı. Fakat bu sefer güneyli rotalardan gitmeyi tercih ettim. Böyle bir olayla karşılaştık. Parlaklığı gözle tespit ettik. Zaten elektronik seyir cihazlarıyla tespit edilemeyecek kadar küçük bir tekneydi. Gündüz olması aslında fark etmemizi sağladı. Gece şartlarında göremezdik. Işık da yoktu. Bir miktar su stoku ile çıkmış yola. Bunu dikkatli kullanmış. Çiğ balık yediğini söyledi. Teknesinde de yaklaşık 10-15 kilo balık olduğunu söyledi. Sıcakladığında denize girerek serinlediğini, geceleri de teknesinde bulunan kilimi örttüğünü söyledi" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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