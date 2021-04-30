Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
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Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı Marmara Denizinde 3 aydır etkili olan deniz salyası Tekirdağ'ın Süleyamnapaşa İlçesinde yüzeye çıkarak denizi turuncuya boyadı.

Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde 3 aydır etkili olan deniz salyası Tekirdağ'ın Süleyamnapaşa İlçesinde yüzeye çıkarak denizi turuncuya boyadı.

Marmara Denizi'nde yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz yüzeyine çıkarak denizi turuncu tonlara bürüdü. Balıkçılar 3 aydır etkili olan salyalar nedeniyle istedikleri verimi alamazken, denizde turuncu rengi gören vatandaşlarda durumdan endişelendi. Balıkçılar, yeni sezonda salyaların bir an önce etkisini kaybetmesini ümit ettiklerini söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, "Deniz salyası balıkçılarımızın baş belası olmuş durumda. Halen daha devam ediyor. Büyük tekneleri olan arkadaşlarımız erken paydos etmek zorunda kaldılar. Şu anda da arkadaşlarımız herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar. İnşallah biran önce kaykay'dan kurtuluruz. Önümüzdeki sezon yolumuz açık olur. Limanın içerisinde dahil gördüğünüz gibi vurmuş durumda. Zaten ikinci bir sezon yaklaşıyor. Mevsimler bir durum olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı
Marmara'da endişelendiren görüntü: Deniz salyası Marmara'yı turuncuya boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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