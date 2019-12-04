MARMARA'DA DEPREM ARAŞTIRMASINA TROL DARBESİ
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MARMARA'DA DEPREM ARAŞTIRMASINA TROL DARBESİ

*Kandilli Müdürü Özener;"Marmara'daki fiber optik kabloları trolle avlanan balıkçılar parçaladı"Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber...

04.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:12
MARMARA'DA DEPREM ARAŞTIRMASINA TROL DARBESİ

*Kandilli Müdürü Özener;

"Marmara'daki fiber optik kabloları trolle avlanan balıkçılar parçaladı"

Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü , tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıkladı.

Haluk Özener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği Deprem Çalıştayı'nda konuştu. Özener, sismik hareketliliği tespit etmek için denize döşenen fiber optik kabloları trol teknelerinin parçaladığını söyledi.

Haluk Özener, "Kıyı istasyonlarında depremleri takip ediyoruz. En önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Bu yönde Marmara deniz tabanı gözlem evi kuruldu. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak, 1'in altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi Kandilli kaydedebiliyor" dedi.

"BU AY İÇİNDE İLKİNİ TEKRAR YERİNE ATMAYI PLANLIYORUZ"Özener, "Bu yol haritası 2005'te başladı. Fiber optik kablolar ile veriler kıyıya, istasyonlara eş zamanlı olarak erişti. 2008'de farklı ülkelerden, farklı kuruluşlar ile bilgi alışverişi yapıldı. İtalya, Almanya, İngiltere ve en sonunda İngiltere'den bir firma ile bu çalışma başladı. Deniz tabanına bin 200 metre derinliğine dahi bu istasyonlar kuruldu. Veriler geldi, Marmara denizine konuşlanmış fiber optik kablolu istasyonlar vardı. Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'nde. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ---------------Özener'in açıklaması-Boğaz havadan

-Trolle avlanan balıkçılar


Kaynak: DHA
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