Marmara'da denize girmek yasak mı? Deniz Salyası( müsilaj) nedeniyle denize girilemeyecek mi?

Son günlerde gündemin en önemli konularından biri Marmara'da görülen deniz salyası ( müsilaj) sorunu oldu. Yaz ayında olduğumuz bu günlerde tatile, yazlığına gitmek isteyenler deniz salyası nedeni ile denize girilemeyecek mi? sorusunun cevabını arıyor. İnsan sağlığı açısından deniz salyasının zararlı olduğu söyleniyor. Peki, Marmara'da denize girmek yasak mı? Deniz Salyası (müsilaj) nedeniyle denize girilemeyecek mi?

Son günlerde gündemin en önemli konularından biri Marmara'da görülen deniz salyası ( müsilaj) sorunu oldu. Yaz ayında olduğumuz bu günlerde tatile, yazlığına gitmek isteyenler deniz salyası nedeni ile denize girilemeyecek mi? sorusunun cevabını arıyor. İnsan sağlığı açısından deniz salyasının zararlı olduğu söyleniyor. Peki, Marmara'da denize girmek yasak mı? Deniz Salyası (müsilaj) nedeniyle denize girilemeyecek mi? Detaylar haberimizde!

MARMARA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Marmara'da ortaya çıkan deniz salyası gündemin en önemli problemlerinden biri oldu. Deniz salyası, deniz müsilajı ya da deniz sümüğü denizlerde görülen sümük benzeri organik maddeler topluluğudur. Marmara denizinde ortaya çıkan ve her geçen gün artan deniz salyası için temizlik çalışmaları başladı. Yazlığına, tatile gitmek isteyenler denize girebilecek mi? sorusunun cevabını arıyor. Marmara'da denize girmek henüz yasaklanmadı. Fakat insan sağlığı açısından zararlı olduğu söylenilen deniz salyası temizlenene kadar girilmesi önerilmiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı ise deniz salyalarının temizlenmesi için seferberliğin başlatıldığını ve 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını "Koruma Alanı" ilan edeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunacağını açıkladı.