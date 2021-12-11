Marmara'da denizanası istilası
Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindekiillerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kezİstanbul ve Tekirdağ'da ortaya çıktı.
İSTANBUL (İHA) - Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki
illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez
İstanbul ve Tekirdağ'da ortaya çıktı..
efekt..
ses// 03.33 - 03.48 -- 1356847// TEKİRDAĞ
Su yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye
başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Dalgaların etkisiyle kıyıda biriken canlılar
belediye görevlileri tarafından toplanıyor..
efekt..
Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Uzmanlar bu canlıları dokunulmaması
yönünde uyarılarda bulunuyor..
ses// 03.17 - 03.29 -- 1356847// TEKİRDAĞ
Son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen su sıcaklıkları
denizanası popülasyonunun artmasına sebep oluyor.. Aynuı durum geçtiğimiz aylarda da yaşanmış, birçok sahilde deniz anası istilası yaşanmıştı..