Marmara'da denizanası istilası - Haberler
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Marmara'da denizanası istilası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindekiillerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kezİstanbul ve Tekirdağ'da ortaya çıktı.

İSTANBUL (İHA) - Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki

illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez

İstanbul ve Tekirdağ'da ortaya çıktı..

efekt..

ses// 03.33 - 03.48 -- 1356847// TEKİRDAĞ

Su yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye

başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Dalgaların etkisiyle kıyıda biriken canlılar

belediye görevlileri tarafından toplanıyor..

efekt..

Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. Uzmanlar bu canlıları dokunulmaması

yönünde uyarılarda bulunuyor..

ses// 03.17 - 03.29 -- 1356847// TEKİRDAĞ

Son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen su sıcaklıkları

denizanası popülasyonunun artmasına sebep oluyor.. Aynuı durum geçtiğimiz aylarda da yaşanmış, birçok sahilde deniz anası istilası yaşanmıştı..

Marmara'da denizanası istilası

Marmara'da denizanası istilası

Marmara'da denizanası istilası

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

 Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım

Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım

 Marmara'da denizanası istilası! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Kesinlikle dokunmayın

Marmara'da denizanası istilası! Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Kesinlikle dokunmayın

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