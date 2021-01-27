Marmara'da deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 4 gündür hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de denize çıkma hazırlıkları başladı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman