Marmara'da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu'ya akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara'da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu'ya akın etti

Marmara'da deniz sezonunun açılmasıyla tatilciler Armutlu'ya akın etti.

Marmara'da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu'ya akın etti
09.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:09

Marmara'da deniz sezonunun açılmasıyla tatilciler Armutlu'ya akın etti. Armutlu'nun incisi İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tatilciler denizin tadını çıkarıyor.

Akdeniz ve Ege'nin ardından Marmara'da da tatil sezonu açıldı. Marmara'nın incisi Armutlu'ya akın eden vatandaşlar korona virüsü tedbirleri kapsamında denizin ve tatilin tadını çıkartıyor. Yeni normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'nin turizm kentlerinde hareketlilik başladı. Kara ve deniz yoluyla ulaşımın sağlandığı Armutlu'ya Türkiye'nin her yerinden vatandaş konuk oluyor.

İstanbul'a 1 saat uzaklıkta; deniz, orman, kaplıcası bir arada Armutlu Tatil Köyü 362 bin metrekare alan üzerine kurulu. 17 bloktan oluşan ev konforunda, eşya teşrifli 2 bin 136 apart dairesi bulunan tatil köyünde yaz kış günlük 11 bin kişi konaklayabiliyor. 4 adet yarı olimpik üstü açılıp kapanan 28 derece ısıtılmış deniz sulu yüzme havuzu, 5 adet aile havuzu, 4 çocuk havuzu, su kaydıraklarının bulunduğu tatil köyünde denize girmek isteyenler için ise bir adet karma bir adet bayanlara özel plaj bulunuyor. Banana, jetski, deniz bisikleti gibi su sporlarının yanı sıra tatilcilerin ihtiyaçlarını karşılayacakları alışveriş merkezi, lokanta ve kafeleriyle hizmet veriyor.

Ayrıca tesislerde 4 adet kaplıca havuzun yanı sıra dairelerin tamamında kaplıca suları kullanılıyor. Armutlu Tatil Köyü'nde balık, tuz, çamur terapilerinin yanı sıra Türk ve Fin hamamları ve saunalarınıyla Türkiye'nin önemli sağlık turizmi merkezlerinden bir tanesi konumunda. Her yaştan tatilcilerin düşünüldüğü tesislerde lunapark, karting, tekne turları da yapılabiliyor. Gemlik ve Yalova'ya özel araçla 1 saat, kendine ait deniz otobüsü iskelesi ile Bursa ve İstanbul'dan Armutlu'ya direkt ulaşım mevcut.

Yılın altı ayı Armutlu'da tatil yapan Fevzi Özer, "Marmara'da sezon erken açıldı. Bu bizi çok mutlu etti. Ramazan'dan bu yana rahatlıkla tertemiz denize giriyoruz. Çimlerin üzerinde çam ağaçlarının altında günümüzü gün ediyoruz. Burası benim için huzur evi olarak algılıyorum. Armutlu'nun sevdalısıyım. 6 ay burada kalıyorum. Yetmiyor desem yeri var. Günde aralıklarla 3 saat denize giriyorum. Sabahları 6.30 gibi yürüyüşümü yapıyorum. Yürüme alanları deniz seviyesindedir. Sabah sporuna bizi teşvik ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Kalabalıklardan uzak durup tatilimi yapıyorum" dedi.

10 yıldır Armutlu'ya gelen Mehmet Bozkurt ise, "Marmara bölgesinde denize girilebilecek en temiz yerlerden birisi de burasıdır. Ben 10 yıldır geliyorum. Sosyal mesafe noktasında uyarılıyoruz ve sürekli anonslar yapılıyor. Gayet güvenli ve denize rahatlıkla girebileceğimiz bir yer. Denizin sıcaklığı da güzel. Armutlu Tatil Köyü'nde her türlü imkanlar var. Şimdi korona virüsünden dolayı günde 2 defa dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer tatilci de ailesi ile burada vakit geçirdiğini, denizin çok güzel olduğunu dile getirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Haber
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu Haber
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş
Koronavirüsü atlatan Dr. Selçuk Köse: Kovid-19 ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Gülben Ergen Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Marmara'da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu'ya akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:09:51. #1.15#
title