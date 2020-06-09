Marmara'da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu'ya akın etti Marmara'da deniz sezonunun açılmasıyla tatilciler Armutlu'ya akın etti.

Marmara'da deniz sezonunun açılmasıyla tatilciler Armutlu'ya akın etti. Armutlu'nun incisi İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tatilciler denizin tadını çıkarıyor.

Akdeniz ve Ege'nin ardından Marmara'da da tatil sezonu açıldı. Marmara'nın incisi Armutlu'ya akın eden vatandaşlar korona virüsü tedbirleri kapsamında denizin ve tatilin tadını çıkartıyor. Yeni normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'nin turizm kentlerinde hareketlilik başladı. Kara ve deniz yoluyla ulaşımın sağlandığı Armutlu'ya Türkiye'nin her yerinden vatandaş konuk oluyor.

İstanbul'a 1 saat uzaklıkta; deniz, orman, kaplıcası bir arada Armutlu Tatil Köyü 362 bin metrekare alan üzerine kurulu. 17 bloktan oluşan ev konforunda, eşya teşrifli 2 bin 136 apart dairesi bulunan tatil köyünde yaz kış günlük 11 bin kişi konaklayabiliyor. 4 adet yarı olimpik üstü açılıp kapanan 28 derece ısıtılmış deniz sulu yüzme havuzu, 5 adet aile havuzu, 4 çocuk havuzu, su kaydıraklarının bulunduğu tatil köyünde denize girmek isteyenler için ise bir adet karma bir adet bayanlara özel plaj bulunuyor. Banana, jetski, deniz bisikleti gibi su sporlarının yanı sıra tatilcilerin ihtiyaçlarını karşılayacakları alışveriş merkezi, lokanta ve kafeleriyle hizmet veriyor.

Ayrıca tesislerde 4 adet kaplıca havuzun yanı sıra dairelerin tamamında kaplıca suları kullanılıyor. Armutlu Tatil Köyü'nde balık, tuz, çamur terapilerinin yanı sıra Türk ve Fin hamamları ve saunalarınıyla Türkiye'nin önemli sağlık turizmi merkezlerinden bir tanesi konumunda. Her yaştan tatilcilerin düşünüldüğü tesislerde lunapark, karting, tekne turları da yapılabiliyor. Gemlik ve Yalova'ya özel araçla 1 saat, kendine ait deniz otobüsü iskelesi ile Bursa ve İstanbul'dan Armutlu'ya direkt ulaşım mevcut.

Yılın altı ayı Armutlu'da tatil yapan Fevzi Özer, "Marmara'da sezon erken açıldı. Bu bizi çok mutlu etti. Ramazan'dan bu yana rahatlıkla tertemiz denize giriyoruz. Çimlerin üzerinde çam ağaçlarının altında günümüzü gün ediyoruz. Burası benim için huzur evi olarak algılıyorum. Armutlu'nun sevdalısıyım. 6 ay burada kalıyorum. Yetmiyor desem yeri var. Günde aralıklarla 3 saat denize giriyorum. Sabahları 6.30 gibi yürüyüşümü yapıyorum. Yürüme alanları deniz seviyesindedir. Sabah sporuna bizi teşvik ediyor. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Kalabalıklardan uzak durup tatilimi yapıyorum" dedi.

10 yıldır Armutlu'ya gelen Mehmet Bozkurt ise, "Marmara bölgesinde denize girilebilecek en temiz yerlerden birisi de burasıdır. Ben 10 yıldır geliyorum. Sosyal mesafe noktasında uyarılıyoruz ve sürekli anonslar yapılıyor. Gayet güvenli ve denize rahatlıkla girebileceğimiz bir yer. Denizin sıcaklığı da güzel. Armutlu Tatil Köyü'nde her türlü imkanlar var. Şimdi korona virüsünden dolayı günde 2 defa dezenfekte ediliyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer tatilci de ailesi ile burada vakit geçirdiğini, denizin çok güzel olduğunu dile getirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA