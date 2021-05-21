Marmara'da deniz salyasına karşı ortak mücadele

Mudanya Belediyesi, Marmara'da yayılımı süren deniz salyasına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz yüzeyi temizleme tekneleri bir hafta boyunca Mudanya kıyılarında çalışma yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Marmara'da yayılımı süren deniz salyasına (müsilaj) karşı ortak mücadele başlatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz yüzeyi temizleme tekneleri; Mudanya kıyılarında beyaz, açık kahverengi ve köpük gibi görülen deniz salyalarını temizleyecek. Marmara Denizi'ndeki bütün kıyıları etkileyen deniz salyasına çözüm üretmek için gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, deniz yüzeyi temizleme tekneleri önümüzdeki pazartesi günü yola çıkacak, bir hafta boyunca Mudanya kıyılarında çalışma yapacak. Daha önce muhtelif zamanlarda da olduğu gibi öncelikli olarak deniz ekosistemini tehdit eden, ayrıca deniz yüzeyinde meydana getirdiği görüntü ile rahatsızlık oluşturan deniz salyasına karşı Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Marmara'nın geleceği için eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Bültenler