Marmara'da deniz salyası rüzgarın da etkisiyle büyük oranda dağıldı
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Marmara'da deniz salyası rüzgarın da etkisiyle büyük oranda dağıldı

Marmara'da deniz salyası rüzgarın da etkisiyle büyük oranda dağıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da yaklaşık 4 aydır etkili olan ve son günlerde kıyılarda yoğunlaşan deniz salyası, poyrazın esmesiyle dağıldı.

Tekirdağ'da yaklaşık 4 aydır etkili olan ve son günlerde kıyılarda yoğunlaşan deniz salyası, poyrazın esmesiyle dağıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara Denizi'ndeki salyanın büyük oranda dağılmasının balıkçıları sevindirdiğini söyledi.

Salya nedeniyle balıkçıların bir süredir denize açılamadığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük tekneler için başlatılan av yasağının ardından küçük tekne balıkçıları avcılığa devam edecekti ama salya nedeniyle açılamadılar. Balıkçı arkadaşlar da mecburen kıyıda ağ bakımı yaparak zaman geçirdi. İki gündür esen poyrazla birlikte salya dağılmaya başladı. Balıkçılarımız salyanın tamamen bitmesiyle yeniden denize açılıp ağ atmaya başlayacak."

Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan Hüseyin Oğuz da deniz salyasının bu yıl Marmara'da çok uzun süre etkili olduğunu ifade etti.

Küçük tekne balıkçılarının dört gözle salyanın bitmesini beklediğini vurgulayan Oğuz, "Balıkçı barınağı ve kıyılara biriken salya dağıldı. İnşallah havanın esmesiyle tamamen gider. Ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Salyanın bitmesiyle denizdeki mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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