Marmara'da denetim ekipleri iş başında
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Marmara'da denetim ekipleri iş başında

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Marmara'da denetim ekipleri iş başında

Balıkesir'in Marmara ilçesinde "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması kapsamında korona denetimi devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması kapsamında korona denetimi devam ediyor.

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, resmi kurumların amirleri, muhtarlar, belediye zabıta ekipleri ve esnaf odası temsilcilerinin iştirakiyle merkez ilçenin yanı sıra farklı mahallelerdeki iş yerleri, pazar yerleri ve sahil bantlarında korona denetimleri yapıldı. Dinamik denetim modeline göre gerçekleşen denetimlerde oluşturulan ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğinin altını çizen Kaymakam Yüksel, denetim ekiplerinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde hizmet veren berber, market ve pazar yerlerinde denetimlerin gerçekleştirdiğini, kontrollerde HES kodu sorgulaması yapılırken iş yeri sahipleri ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin kişi ve toplum sağlığı için öneminin hatırlatıldığını kaydetti. - BALIKESİR

Marmara'da denetim ekipleri iş başında
Marmara'da denetim ekipleri iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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