Marmara'da çok bulutlu hava

11.10.2019 09:48

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin yer yer sağanak bekleniyor.

Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA