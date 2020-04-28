Marmara'da Çınarlı karayolu onarılıyor
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Marmara'da Çınarlı karayolu onarılıyor

Marmara İlçesi'ne bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışmalarına başlandı.

Marmara'da Çınarlı karayolu onarılıyor
28.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:20

Marmara İlçesi'ne bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyesi işbirliğinde yol yapım çalışmalarına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Marmara Belediyesi'ne ait iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde Marmara-Çınarlı karayolunda yol genişletme çalışmaları yürütülürken, devamında karayolunda asfalt kaplama işlemi gerçekleştiriliyor.

Marmara İlçesi ile kırsal Çınarlı Mahallesi arasında ulaşımını sağlayan yolda, yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara Belediyesi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ada halkına sunulan hizmet kalitesinin artarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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