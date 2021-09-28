Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı - Haberler
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Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, son günlerde ağlarına takılan lüfer ile limana dönüyor.

Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, son günlerde ağlarına takılan lüfer ile limana dönüyor.

Tekirdağlı balıkçıların yüzünü, istavrit ve palamut gibi balıkların yanı sıra yakaladıkları lüfer güldürüyor.

Balıkçıların kasa kasa lüferle balıkçı haline gelmesi tezgahları da bu balıkla dolduruyor.

Tanesi 45 ile 50 lira arasında satılan lüfer son günlerin en gözde balığı olarak tezgahları süslüyor.

"Lüfer böyle devam edecek gibi"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, vatandaşların çok lezzetli olan lüferi bol miktarda tükettiğini söyledi.

Birkaç gündür bu balığın çok miktarda çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmüyor. Herkesin ağlarına bol miktarda lüfer takılıyor çok şükür. İnşallah lüfer böyle devam edecek gibi. Balıkçı kıyıya dolu dönerse tezgahlar şenleniyor, vatandaşlarımız da bol bol taze balık yiyor. Sezonun bereketli devam etmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da palamudun azalmasıyla lüferin bol miktarda çıkmaya başladığını dile getirdi.

Oğuz, yeni sezonda güzel balıkçılık yaptıklarını kaydederek, "Lüfer güzel bu aralar. Lüferin olması balıkçının da yüzünü güldürüyor. Bolluğun fiyatlara da yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara'da balıkçıların ağında palamudun yerini lüfer aldı - Haberler
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