Marmara'da az bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, yer yer sis ve pus görülecek.
17.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:42
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu hava hakim olurken, yer yer sis ve pus görülecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Az bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA