Marmara'da az bulutlu hava
Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis yaşanacak.
Rüzgarın, güney ve güneybatı, akşam saatlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.