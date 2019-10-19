Marmara'da az bulutlu hava

19.10.2019 09:54

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede yer yer pus ve sis öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA