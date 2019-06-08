Marmara'da az bulutlu hava

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA