Marmara'da ağlara takılmaya başlayan lüfer balıkçıları sevindirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nden çıkmaya başlayan lüfer, Tekirdağ'da tezgahlarda yerini aldı.

Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan lüferle çeşitlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine palamuttan sonra lüferin de balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını söyledi.

Pehlivanoğlu, ağlara daha çok lüfer ve istavritin takıldığını belirterek, "Palamudun azalmaya başlamasıyla balıkçılar lüfer tutmaya başladı. Tezgahlarımızda balık çeşitlerimiz bol. Havaların da soğumasıyla çeşit ve bolluk daha da artacak diye bekliyoruz. Lüfer, istavrit, sardalya gayet lezzetli, herkesin damağına hitap ediyor. Bu yıl vatandaşlar bol bol balık tüketecek. İnşallah balık bol olursa balıkçılarımız denizden nasiplerini alıp döner." diye konuştu.

Rüzgar fiyatları etkiledi

Balıkçı Hasan Erol da lüferin tezgahları süslemeye başladığını, kilogramının 45-50 liradan satıldığını anlattı.

Balık çeşidinin fazla olmasının vatandaşları da tezgahlara çektiğine işaret eden Erol, "Birkaç gündür hava rüzgarlı. Bu yüzden palamudun fiyatı yükseldi. Hamsinin kilosu da 50 liraya çıktı. Palamudun azalmasıyla lüfer çıkmaya başladı. Bunun yanında istavrit, barbun ve diğer balıklar da çıkıyor. Vatandaşların da lüfere ilgisi güzel, talep görüyor." ifadelerini kullandı.