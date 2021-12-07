Marmara'da ağlara takılan caretta caretta balıkçıları şaşkına uğrattı - Haberler
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Marmara'da ağlara takılan caretta caretta balıkçıları şaşkına uğrattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan caretta carettayı görünce şaşkına döndü.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan caretta carettayı görünce şaşkına döndü. Ağdan kurtarılan caretta caretta balıkçılar tarafından tekrar denize bırakıldı.

Marmara'da avlanan balıkçıların ağına beklemedikleri bir şekilde caretta caretta takıldı. Akdeniz kıyılarında yaşadığı bilinen caretta carettanın Marmara'da ağa takılması balıkçıları şaşkınlığa uğrattı. Balıkçılar, caretta carettayı ağdan kurtararak tekrar denize saldı. Balıkçılar, caretta carettayı kurtardığı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

(Batuhan Altınbaş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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