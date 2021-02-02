Marmara'da 4 gündür lodosun engel olduğu deniz ulaşımı normale döndü
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Marmara'da 4 gündür lodosun engel olduğu deniz ulaşımı normale döndü

02.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:04
Marmara'da 4 gündür lodosun engel olduğu deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 4 gündür süren ve hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.

Denizin durulması üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu hava hüküm sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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