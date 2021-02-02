Marmara'da 4 gündür lodosun engel olduğu deniz ulaşımı normale döndü
02.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:04
Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede 4 gündür süren ve hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.
Denizin durulması üzerine, Tekirdağ Limanı'na demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.
Lodos nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte az bulutlu hava hüküm sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman