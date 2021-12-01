Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü - Haberler
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Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 2 gündür süren ve hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos etkisini kaybetti.

Denizin durulması üzerine, Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker rotalarına devam etti.

Rüzgar nedeniyle balığa çıkamayan teknelerde de av için hazırlıklar başladı.

Sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'da 2 gündür lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı normale döndü

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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