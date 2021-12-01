"Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" - Haberler
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"Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralandığını 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralandığını 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/ İHA)

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