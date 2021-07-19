Marmara bölgesinde kara yollarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
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Marmara bölgesinde kara yollarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Marmara bölgesinde kara yollarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Kurban Bayramına saatler kala memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramına saatler kala memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatili nedeni ile memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde trafik yoğunluğunu artırdı.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle trafik yavaş seyrediyor.

Yoğun trafiğin, bayramın ilk gününde de devam etmesi bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları için uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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