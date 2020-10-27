Marmara Bölgesi yarın yağışlı sistemin etkisi altına girecek
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Marmara Bölgesi yarın yağışlı sistemin etkisi altına girecek

27.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:25
Marmara Bölgesi yarın yağışlı sistemin etkisi altına girecek

Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın o¨gˆle saatlerinden sonra Orta Akdeniz u¨zerinden gelecek alc¸ak basınc¸ merkezi ve buna bagˆlı cephe sistemi ile yagˆıs¸lı havanın etkisi altına girecegˆi tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise so¨z konusu yagˆıs¸lı sisteme ek olarak Balkanlar u¨zerinden gelen yeni bir serin ve yagˆıs¸lı hava bo¨lge genelinde etkili olacak.

Sagˆanak ve go¨k gu¨ru¨ltu¨lu¨ sagˆanak s¸eklinde go¨ru¨lecek yagˆıs¸ların, yarın o¨gˆle saatlerinden sonra Marmara Bo¨lgesi'nin kuzey ve batısında (Trakya geneli ve I·stanbul'un batı ilc¸eleri), pers¸embe gu¨nu¨ Trakya c¸evrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri u¨zerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yagˆıs¸lı sistemlerle birlikte Trakya'dan bas¸layarak azalacagˆı ve mevsim normalleri civarında seyredecegˆi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının gündüz 15 ila 20 derece, gece ise 10 ila 14 derece arasında olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

AKOM açıklamasında ayrıca yağışlarla yüzde 30 seviyesine düşen barajlardaki su seviyesinin yeniden yükselişe geçireceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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