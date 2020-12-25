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Yurtta hava durumu

25.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:06
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Az bulutlu -3

Diyarbakır: Az bulutlu 8 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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