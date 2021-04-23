Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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