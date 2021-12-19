Marmara Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.
İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.
Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri