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Marmara Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girecek

Marmara Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girecek
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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